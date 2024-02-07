Ключовий для російських імпортерів китайський банк відмовився працювати з Росією

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Ключовий для російських імпортерів банк Китаю Chouzhou Commercial Bank припинив операції з російськими та білоруськими організаціями. Про це з посиланням на власні джерела повідомила російська газета Вєдомості.

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Chouzhou став основним розрахунковим центром для імпортерів через порівняно м'який комплаєнс і географічне розташування – його штаб-квартира знаходиться в місті Іу, одному з головних логістичних вузлів китайського експорту в Росію, який ще називають "світовим супермаркетом".

Проблеми з розрахунками в китайських банках загострилися з кінця 2023 року – після того, як США попередили про ризики повторних санкцій.

Chouzhou Commercial Bank повідомив клієнтів про зупинення операцій з будь-якими російськими чи білоруськими організаціями минулого тижня, через що почали зриватися угоди. "Зупинка розрахунків перед самісіньким китайським Новим роком [10 лютого] означає, що логістичний колапс майже неминучий – вивезти товар не буде можливості принаймні до березня через довгі вихідні дні", – йдеться в публікації. Офіційно вони триватимуть з 10 до 17 лютого.

Інший співрозмовник газети, підприємець з Іжевська, який закуповує в Китаї обладнання для верстатів, розказав, що спочатку, у грудні, у банку Chouzhou його попередили про зупинення платежів за певним списком товарів, ввезення яких до Росії заборонено західними санкціями. Але через кілька тижнів менеджер банку повідомив про повне припинення розрахунків з Росією незалежно від продукції або валюти платежу.

Припинено трансакції не лише за допомогою SWIFT, але й з його російським аналогом СПФС чи китайським CIPS.