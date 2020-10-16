Коломойский vs ПриватБанк. Дело об отмене национализации возобновили – НВ
Шестой апелляционный административный суд Киева возобновил дело об обжаловании государством решения Окружного админсуда Киева от 18 апреля об отмене национализации ПриватБанка. Об этом пишет НВ Бизнес.
Согласно системе судебных реестров, слушания назначены на 26 ноября 2020 года.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости
19 декабря 2019 года Шестой апелляционный административный суд отложил дело до окончательного решения Верховного суда по делу о признании Григория и Игоря Суркисов связанными с ПриватБанком лицами и обмена их вкладов в ПриватБанке на акции. Это решение было принято в пользу государства 15 июня 2020 года.
Решения Шестого апелляционного административного суда Киева в пользу Игоря Коломойского сразу дает возможность Людмиле Шкурдовой, судье Хозсуда Киева, возобновить производство и признать недействительным продажу ПриватБанка Минфину за 1 грн и вернуть акции бывшим владельцам.
Также бывший собственник ПриватБанка Игорь Коломойский подал апелляцию на то, чтобы возобновить судебный процесс под председательством судьи Шкурдовой.
- 2 сентября Печерский районный суд удовлетворил требование шести офшорных компаний, связанных с братьями Григорием и Игорем Суркисами о взыскании с ПриватБанка $350 млн. Компании требовали, чтобы ПриватБанк выполнял условия депозитных договоров, которые были заключены между ними и кипрским филиалом банка до национализации в декабре 2016 года. Общая сумма требований компаний – $250 млн тела депозитов и $100 млн процентов.
- После национализации государство конвертировало эти средства в капитал, поскольку Суркисы были признаны связанными лицами с экс-владельцами банка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.
- 9 сентября Верховный Суд остановил взыскание 10 млрд грн с ПриватБанка в пользу Суркисов.
- Министерство юстиции подготовило законопроект, который блокирует исполнение решения Печерского районного суда.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное
Комментарии