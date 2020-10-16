Коломойский vs ПриватБанк. Дело об отмене национализации возобновили – НВ

Шестой апелляционный административный суд Киева возобновил дело об обжаловании государством решения Окружного админсуда Киева от 18 апреля об отмене национализации ПриватБанка. Об этом пишет НВ Бизнес.

Согласно системе судебных реестров, слушания назначены на 26 ноября 2020 года.

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19 декабря 2019 года Шестой апелляционный административный суд отложил дело до окончательного решения Верховного суда по делу о признании Григория и Игоря Суркисов связанными с ПриватБанком лицами и обмена их вкладов в ПриватБанке на акции. Это решение было принято в пользу государства 15 июня 2020 года.

Решения Шестого апелляционного административного суда Киева в пользу Игоря Коломойского сразу дает возможность Людмиле Шкурдовой, судье Хозсуда Киева, возобновить производство и признать недействительным продажу ПриватБанка Минфину за 1 грн и вернуть акции бывшим владельцам.

Также бывший собственник ПриватБанка Игорь Коломойский подал апелляцию на то, чтобы возобновить судебный процесс под председательством судьи Шкурдовой.

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Наталия Софиенко

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