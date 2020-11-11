UA

Компании Коломойского снова должны ПриватБанку 7,5 млрд грн – решение Верховного суда

11.11.2020, 12:12
Компании Коломойского снова должны ПриватБанку 7,5 млрд грн – решение Верховного суда - Фото
Игорь Коломойский (Фото: depositphotos.com)

Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу АО КБ "ПриватБанк" и отменил постановление Северного апелляционного суда, согласно которому ряд положений по кредитным обязательствам пяти компаний признавались недействительными. Об этом говорится в решении Верховного суда, сообщает Finbalance.

Верховный суд оставил в силе постановление Хозяйственного суда Киева от 24 октября 2018 года, которым суд отказывал компании в иске. Речь идет об иске компании ООО "Тех-Трейд-Инвест" к ПриватБанку, ООО "Парктур", ООО "Скорзонера", ООО "Шелта", ООО "Аспект". По кредитным договорам 2006-2016 годов они были должны ПриватБанку 7,5 млрд грн. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Верховный суд пришел к выводу, что Северный апелляционный хозяйственный суд в своем решении не указывал, какие именно права компаний были нарушены, не аргументировал наличия реальности нарушения прав и интересов и оставил без внимания правовые последствия удовлетворения иска.

"Апелляционный хозяйственный суд не учел, что судебное решение не может основываться на предположениях, выводы суда должны быть подтверждены надлежащими доказательствами", – говорится в решении суда.

Также суд установил, что когда Тех-Трейд-Инвест вносил в уставной капитал ипотечное имущество, кредитные договора уже имели условия касательно выплаты заемщикам вознаграждения за пользование кредитом. В то же время право собственности на это имуществом уже было ограничено законным способом. Согласно постановлению суда, эти условия были согласованы сторонами и компания была осведомлена на счет возможных последствий.

По данным госреестра, одним из учредителей Тех-Трейд-Инвест является компания Скорзонера, конечными бенефициарами которой являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

Читайте также
ПриватБанк списал 3,2 млрд грн кредитов, которые связывают с экс-акционерами
  • 1 апреля 2019 года суд арестовал активы компаний Скорзонера, Тех-Трейд-Инвест и др. в рамках уголовного производства о возможном выводе из ПриватБанка 19 млрд грн рефинансирования.
  • 13 ноября 2019 года Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил иск ряда компаний, связанных с Коломойским и Боголюбовым, против ПриватБанка и признал недействительными некоторые положения кредитных договоров, согласно которым эти компании должны Привату 7,5 млрд грн.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Александр Мясищев
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев ЛІГА, Група компаній
Digital-маркетолог
Киев ЛІГА, Група компаній
Digital-маркетолог (Media Buyer)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
ПриватБанк игорь коломойский геннадий боголюбов национализации приватбанка

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Як заробляти на вихлопних газах. Історія українського стартапу

Партнерський проєктЯк заробляти на вихлопних газах. Історія українського стартапу
 