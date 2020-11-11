Компании Коломойского снова должны ПриватБанку 7,5 млрд грн – решение Верховного суда

Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу АО КБ "ПриватБанк" и отменил постановление Северного апелляционного суда, согласно которому ряд положений по кредитным обязательствам пяти компаний признавались недействительными. Об этом говорится в решении Верховного суда, сообщает Finbalance.

Верховный суд оставил в силе постановление Хозяйственного суда Киева от 24 октября 2018 года, которым суд отказывал компании в иске. Речь идет об иске компании ООО "Тех-Трейд-Инвест" к ПриватБанку, ООО "Парктур", ООО "Скорзонера", ООО "Шелта", ООО "Аспект". По кредитным договорам 2006-2016 годов они были должны ПриватБанку 7,5 млрд грн.

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Верховный суд пришел к выводу, что Северный апелляционный хозяйственный суд в своем решении не указывал, какие именно права компаний были нарушены, не аргументировал наличия реальности нарушения прав и интересов и оставил без внимания правовые последствия удовлетворения иска.

"Апелляционный хозяйственный суд не учел, что судебное решение не может основываться на предположениях, выводы суда должны быть подтверждены надлежащими доказательствами", – говорится в решении суда.

Также суд установил, что когда Тех-Трейд-Инвест вносил в уставной капитал ипотечное имущество, кредитные договора уже имели условия касательно выплаты заемщикам вознаграждения за пользование кредитом. В то же время право собственности на это имуществом уже было ограничено законным способом. Согласно постановлению суда, эти условия были согласованы сторонами и компания была осведомлена на счет возможных последствий.

По данным госреестра, одним из учредителей Тех-Трейд-Инвест является компания Скорзонера, конечными бенефициарами которой являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

1 апреля 2019 года суд арестовал активы компаний Скорзонера, Тех-Трейд-Инвест и др. в рамках уголовного производства о возможном выводе из ПриватБанка 19 млрд грн рефинансирования.

13 ноября 2019 года Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил иск ряда компаний, связанных с Коломойским и Боголюбовым, против ПриватБанка и признал недействительными некоторые положения кредитных договоров, согласно которым эти компании должны Привату 7,5 млрд грн.

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Александр Мясищев

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