Кредиты Коломойского. ПриватБанк оценил долг бывших акционеров в 165 млрд грн
На конец июня 2021 года объем кредитного портфеля ПриватБанка, который связан с бывшими акционерами, составил 164,7 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные банка, передает Finbalance.
В ПриватБанке подчеркнули, что "будут продолжать принимать меры до возвращения списанной задолженности".
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Согласно статистике регулятора, на 1 июля 2021 года объем неработающих кредитов в портфеле ПриватБанка уменьшился на 3,8 млрд грн – до 177,4 млрд грн, что равно 43,8% всех неработающих кредитов в банковской системе.
При этом Игорь Коломойский неоднократно публично отрицал информацию Национального банка и руководства ПриватБанка, что около 95% корпоративного портфеля банка, который сформировался до национализации, – это были инсайдерские займы.
- В 2020 году АО "ПриватБанк" списало кредитов, которые связывали с бывшими акционерами банка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, на 56,7 млрд грн за счет резервов.
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