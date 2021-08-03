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Кредиты Коломойского. ПриватБанк оценил долг бывших акционеров в 165 млрд грн

03.08.2021, 11:05
Кредиты Коломойского. ПриватБанк оценил долг бывших акционеров в 165 млрд грн - Фото
Игорь Коломойский (скриншот видео: УП/YouTube)

На конец июня 2021 года объем кредитного портфеля ПриватБанка, который связан с бывшими акционерами, составил 164,7 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные банка, передает Finbalance.

В ПриватБанке подчеркнули, что "будут продолжать принимать меры до возвращения списанной задолженности".

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Согласно статистике регулятора, на 1 июля 2021 года объем неработающих кредитов в портфеле ПриватБанка уменьшился на 3,8 млрд грн – до 177,4 млрд грн, что равно 43,8% всех неработающих кредитов в банковской системе.

При этом Игорь Коломойский неоднократно публично отрицал информацию Национального банка и руководства ПриватБанка, что около 95% корпоративного портфеля банка, который сформировался до национализации, – это были инсайдерские займы.

До национализации ПриватБанк предоставлял кредиты связанным с экс-владельцами компаниям под процентную ставку, которая была вдвое ниже рыночной и составляла от 10 до 12% годовых в гривне, заявляли в банке. В своей книге экс-глава НБУ Валерия Гонтарева написала, что в 2016 году инсайдерским был весь кредитный портфель ПриватБанка или 240 млрд грн, а дыра в капитале составляла 143 млрд грн. В 2020 году доля проблемных кредитов в ПриватБанке составляла 81% (239,2 млрд грн). Большая часть проблемной задолженности (88%) – это кредиты именно юрлицам, связанным с экс-владельцами.

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Наталия Софиенко
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ПриватБанк игорь коломойский геннадий боголюбов проблемные кредиты
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