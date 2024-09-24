Крупнейший банк Европы впервые за 159-летнюю историю назначит в топ-менеджмент женщину

Фото: EPA

Британский банковский холдинг HSBC рассматривает возможность назначения женщины на должность финансового директора впервые за всю свою 159-летнюю историю. Об этом со ссылкой на источники пишет Bloomberg.

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60-летний директор по управлению рисками и соблюдение нормативных требований Пэм Каур считается фаворитом на должность финансового директора.

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Эта должность стала вакантной после того, как 2 сентября Жорж Элхедери сменил Ноэля Куинна в должности генерального директора крупнейшего в Европе банка.

Пэм Каур (фото – HSBC Holdings Plc)

Другими потенциальными кандидатами являются руководитель отдела глобального банкинга и рынков Грег Гайетт, руководитель группы по стратегии и корпоративному развитию Уиллард Маклейн и финансовый директор HSBC по Европе и западным рынкам Кавита Махтани.

Окончательное решение еще не принято.

Каур работала в нескольких крупнейших банках мира, включая Citigroup Inc. , где она занимала различные должности, включая должность глобального директора по соблюдению нормативных требований в сфере потребительского банкинга, и Deutsche Bank AG, где являлась глобальным руководителем группы аудита.