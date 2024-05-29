Банківський гігант HSBC остаточно пішов з Росії

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Британська банківська група HSBC закрила угоду з продажу свого дочірнього банку у Росії – Ейч-ес-бі-сі Банк (РР) – місцевому приватному Експобанку. Дочірній банк продовжить свою роботу під новою назвою, повідомила пресслужба Експобанку.

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Вартість угоди не розголошується.

Пізніше HSBC підтвердила, що передала право власності на бізнес російському кредитору, пише Reuters.

Угода буде офіційно завершена, щойно передання прав власності буде зареєстровано у Державному корпоративному реєстрі РФ.

Група HSBC – один із найбільших фінансових конгломератів у світі. У Росії Ейч-ес-бі-сі Банк працював з 1996 року і спеціалізувався на кредитуванні корпоративних клієнтів.

HSBC домовилася про продаж свого російського бізнесу Експобанку ще в липні 2022 року. Сума та інші умови правочину не уточнювалися.

Збитки від очікуваного продажу свого російського бізнесу HSBC оцінювала у $300 млн. Продаж активів було відкладено, допоки закриття угоди не схвалила російська влада.

Власником Експобанку є російський підприємець Ігор Кім. Він купив його 2011 року в іншої британської банківської групи – Barclays. Ані Кім, ані його банк не є під західними санкціями.

HSBC, що базується в Лондоні, припинила надання роздрібних банківських послуг в Росії кілька років тому й обслуговує переважно корпоративних клієнтів. Загальні активи російського відділення HSBC – $1,4 млрд.