Банковский гигант HSBC окончательно ушел из России

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Британская банковская группа HSBC закрыла соглашение о продаже своего дочернего банка в России – Эйч-эс-би-си Банк (РР) – местному частному Экспобанку. Дочерний банк продолжит свою работу под новым названием, сообщила пресс-служба Экспобанка.

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Стоимость сделки не разглашается.

Позже HSBC подтвердила, что передала право собственности на бизнес российскому кредитору, пишет Reuters.

Соглашение будет официально завершено, как только передача прав собственности будет зарегистрирована в Государственном корпоративном реестре РФ.

Группа HSBC – один из крупнейших финансовых конгломератов в мире. В России Эйч-эс-би-си Банк работал с 1996 года и специализировался на кредитовании корпоративных клиентов.

HSBC договорилась о продаже своего российского бизнеса Экспобанку в июле 2022 года. Сумма и другие условия сделки не уточнялись.

Убытки от ожидаемой продажи своего российского бизнеса HSBC оценивала в $300 млн. Продажа активов была отложена, пока закрытие сделки не одобрили российские власти.

Владельцем Экспобанка является российский предприниматель Игорь Ким. Он купил его в 2011 году у другой британской банковской группы – Barclays. Ни Ким, ни его банк не находятся под западными санкциями.

Базирующаяся в Лондоне HSBC прекратила предоставление розничных банковских услуг в России несколько лет назад и обслуживает преимущественно корпоративных клиентов. Общие активы российского отделения HSBC – $1,4 млрд.