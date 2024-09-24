Найбільший банк Європи вперше за 159-річну історію призначить у топменеджмент жінку
Британський банківський холдинг HSBC розглядає можливість призначення жінки на посаду фінансового директора вперше за всю свою 159-річну історію. Про це з посиланням на джерела пише Bloomberg.
Читайте нас в Telegram: головні новини коротко
60-річна директорка з управління ризиками та дотримання нормативних вимог Пем Каур вважається фаворитом на посаду фінансового директора.
Читайте також: Politico: фон дер Ляєн тисне на країни Євросоюзу, щоб ті висунули жінок до Єврокомісії
Ця посада стала вакантною після того, як 2 вересня Жорж Елхедері змінив Ноеля Квінна на посаді генерального директора найбільшого в Європі банку.
Іншими потенційними кандидатами є керівник відділу глобального банкінгу та ринків Грег Гайєтт, керівника групи зі стратегії та корпоративного розвитку Віллард Маклейн і фінансовий директор HSBC по Європі та західних ринках Кавіта Махтані.
Остаточне рішення ще не ухвалено.
Каур працювала у кількох найбільших банках світу, включаючи Citigroup Inc. , де вона обіймала різні посади, включно з посадою глобальної директорки з дотримання нормативних вимог у сфері споживчого банкінгу, та Deutsche Bank AG, де була глобальною керівницею групи аудиту.
- У квітні 2024 року HSBC оголосила про продаж свого бізнесу в Аргентині через великі збитки, спричинені гіперінфляцією.
- Наприкінці травня банківський гігант HSBC остаточно пішов з Росії.