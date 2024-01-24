Крупнейший банк Кипра закрыл свои представительства и ушел из России

Фото: ebrd.com

Крупнейший кипрский банк – Bank of Cyprus – закрыл свои представительства в Москве и Санкт-Петербурге. По данным Центробанка РФ, кипрский банк прекратил аккредитацию своих отделений в России с 22 января, пишут РосСМИ.

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Представительства иностранных банков России не вправе проводить банковские операции, включая открытие счетов, привлечение средств клиентов, осуществление переводов и валютных операций.

Они действуют как обособленные подразделения, представляющие интересы кредитной организации, но являющиеся самостоятельными юридическими лицами.

Общее количество представительств иностранных банков в РФ уменьшилось до 23.

Bank Of Cyprus является крупнейшим банком Кипра. По итогам 2022 года на банковских депозитах россияне хранили более 700 000 евро. Это на 6% больше, чем годом ранее. Счета в этом банке могут иметь примерно 15% всех проживающих на Кипре россиян.

В начале декабря правительство Кипра обязало банки прекратить все операции с российским рублем. Тогда, по данным Politics, США должны были отправить на остров команду из 24 человек, в том числе сотрудников ФБР и Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCen). Они примут участие в рассмотрении 29 судебных дел, связанных с обходом санкций против России.

Еще в апреле крупнейший банк Кипра Bank Of Cyprus и другие местные банки, в частности греческие подразделения Hellenic Bank и Alpha Bank, начали закрывать счета россиян. Ограничения были связаны с нежеланием банков попасть под американские санкции из-за работы с российскими клиентами.

Крупные российские компании покидают массово юрисдикцию Кипра. Уже более десяти организаций приступили к переводу активов в специальные административные районы России с особым налоговым режимом или в соседние страны, такие как Казахстан.