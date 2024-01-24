Найбільший банк Кіпру закрив свої представництва і пішов з Росії

Bank of Cyprus закрив свої представництва в Москві та Санкт-Петербурзі

Фото: ebrd.com

Найбільший кіпрський банк – Bank of Cyprus – закрив свої представництва в Москві та Санкт-Петербурзі. За даними Центробанку РФ, кіпрський банк припинив акредитацію своїх відділень у Росії з 22 січня, пишуть росЗМІ.

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Представництва іноземних банків Росії не мають права проводити банківські операції, включно з відкриттям рахунків, залученням коштів клієнтів, здійсненням переказів і валютних операцій.

Вони діють як відокремлені підрозділи, які представляють інтереси кредитної організації, але є самостійними юридичними особами.

Наразі загальна кількість представництв іноземних банків у РФ зменшилася до 23.

Bank Of Cyprus є найбільшим банком на Кіпрі. За підсумками 2022 року на банківських депозитах росіяни зберігали понад 700 000 євро. Це на 6% більше, ніж за рік до цього. Рахунки в цьому банку можуть мати приблизно 15% усіх росіян, які проживають на Кіпрі.

На початку грудня уряд Кіпру зобов'язав банки припинити всі операції з російським рублем. Тоді, за даними Politics, США повинні були відправити на острів команду з 24 осіб, зокрема співробітників ФБР та Агентства боротьби з фінансовими злочинами (FinCen). Вони братимуть участь у розгляді 29 судових справ, пов'язаних з обходом санкцій проти Росії.

Ще у квітні найбільший банк Кіпру Bank Of Cyprus й інші місцеві банки, зокрема підрозділи грецьких Hellenic Bank та Alpha Bank, почали закривати рахунки росіян. Обмеження були пов'язані з небажанням банків потрапити під американські санкції через роботу з російськими клієнтами.

Великі російські компанії залишають масово юрисдикцію Кіпру. Вже понад десять організацій розпочали переведення активів у спеціальні адміністративні райони Росії з особливим податковим режимом або в сусідні країни, такі як Казахстан.