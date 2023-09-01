Курс доллара опустился. Курсы валют в банках

В пятницу, 1 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 4 коп. и составляет 37,39 грн. Курс продажи снизился на 2 коп. — до 38,14 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 36,75 грн, максимальный – 37,6 грн. Для продажи минимальный курс – 37,75 грн, максимальный – 38,5 грн.

Средний курс покупки евро опустился на 13 коп. и составил 40,62 грн. Курс продаж упал на 16 коп. — до 41,69 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 39,7 грн, максимальный – 41,2 грн. Для продажи минимальный курс – 41 грн, максимальный – 43 грн.

Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.



Читайте также