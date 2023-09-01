Курс долара опустився. Курси валют у банках

У п’ятницю, 1 вересня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з четвергом, впав на 4 коп. і складає 37,39 грн. Курс продажу зменшився на 2 коп. — до 38,14 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 36,75 грн, максимальний – 37,6 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,75 грн, максимальний – 38,5 грн.

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Середній курс купівлі євро опустився на 13 коп. і склав 40,62 грн. Курс продажу впав на 16 коп. — до 41,69 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить 39,7 грн, максимальний – 41,2 грн. Для продажу мінімальний курс – 41 грн, максимальний – 43 грн.

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