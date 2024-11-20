Курс доллара опустился на 8 копеек: Какие курсы НБУ установил на 21 ноября

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Официальный курс доллара

Согласно официальному курсу Национального банка Украины на 21 ноября, курс гривни по отношению к доллару вырос на 8 коп. и составляет 41,2533 за 1 доллар.

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Какой курс евро установил Нацбанк

По отношению к евро национальная валюта укрепилась на 13 коп. и составляет 43,5635 за 1 евро.

Напомним, официальный курс доллара на сегодня, 20 ноября, составил 41,331 грн. Курс евро – 43,691 грн.