Курс доллара опустился на 8 копеек: Какие курсы НБУ установил на 21 ноября
Официальный курс доллара
Согласно официальному курсу Национального банка Украины на 21 ноября, курс гривни по отношению к доллару вырос на 8 коп. и составляет 41,2533 за 1 доллар.
Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях
Какой курс евро установил Нацбанк
По отношению к евро национальная валюта укрепилась на 13 коп. и составляет 43,5635 за 1 евро.
Напомним, официальный курс доллара на сегодня, 20 ноября, составил 41,331 грн. Курс евро – 43,691 грн.
- В Украине назначен ответственный за контроль над 50 млрд евро помощи от ЕС
- В Румынии разоблачили сеть по подделке документов для украинцев, россиян и молдован
Читайте также