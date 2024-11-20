Курс долара опустився на 8 копійок: Які курси НБУ встановив на 21 листопада
Офіційний курс долара
Відповідно до офіційного курсу Національного банку України на 21 листопада, курс гривні відносно долара зріс на 8 коп. і складає 41,2533 за 1 долар.
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Який курс євро встановив Нацбанк
Стосовно євро національна валюта зміцнилась на 13 коп. і становить 43,5635 за 1 євро.
Нагадаємо, офіційний курс долара на сьогодні, 20 листопада, склав 41,331 грн. Курс євро – 43,691 грн.
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