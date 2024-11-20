В Україні призначили відповідального за контроль над 50 млрд євро допомоги від ЄС
Кабінет міністрів постановою №1318 затвердив порядок управління, моніторингу та контролю видатків за програмою європейської макрофінансової допомоги на 50 млрд євро Ukraine Facility. Про це повідомляється на урядовому порталі.
Згідно з документом, Держаудитслужба здійснюватиме державний фінансовий контроль витрат, передбачених на виконання кроків Плану України для Ukraine Facility. Зокрема контролюватимуться витрати на публічні закупівлі, виплату компенсацій та кредитів.
План України включає понад 150 індикаторів у 69 напрямках реформ, виконання яких заплановано на період до 2027 року.
"Ми вдосконалюємо інструментарій для проведення фінансової перевірки та аудиту та розширюємо інституційну здатність Служби, щоб максимально прозорим та ефективним способом забезпечити контроль усіх коштів, які Україна отримує від Європейського Союзу, та виконання індикаторів з інвестицій та реформ", – прокоментувала очільниця Держаудитслужби Алла Басалаєва.
За її словами, фінансовий контроль у рамках Ukraine Facility – один із головних пріоритетів Держаудитслужби на найближчі роки.
- 22 травня 2024 року Україна та ЄС підписали угоду з управління та контролю використання 50 млрд євро у рамках плану Ukraine Facility.
- 20 серпня до України приїжджала місія ЄС, щоб перевірити виконання плану Ukraine Facility.