В Україні призначили відповідального за контроль над 50 млрд євро допомоги від ЄС

Контроль за видатками грошей Ukraine Facility стане пріоритетом для Держаудитслужби на найближчі роки

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Кабінет міністрів постановою №1318 затвердив порядок управління, моніторингу та контролю видатків за програмою європейської макрофінансової допомоги на 50 млрд євро Ukraine Facility. Про це повідомляється на урядовому порталі.

Згідно з документом, Держаудитслужба здійснюватиме державний фінансовий контроль витрат, передбачених на виконання кроків Плану України для Ukraine Facility. Зокрема контролюватимуться витрати на публічні закупівлі, виплату компенсацій та кредитів.

План України включає понад 150 індикаторів у 69 напрямках реформ, виконання яких заплановано на період до 2027 року.

"Ми вдосконалюємо інструментарій для проведення фінансової перевірки та аудиту та розширюємо інституційну здатність Служби, щоб максимально прозорим та ефективним способом забезпечити контроль усіх коштів, які Україна отримує від Європейського Союзу, та виконання індикаторів з інвестицій та реформ", – прокоментувала очільниця Держаудитслужби Алла Басалаєва.

За її словами, фінансовий контроль у рамках Ukraine Facility – один із головних пріоритетів Держаудитслужби на найближчі роки.

Довідка Фінансування України Євросоюзом у рамках Ukraine Facility передбачає виділення протягом 2024-2027 років 50 млрд євро, спрямованих насамперед на підтримку реформ, необхідних для вступу України в ЄС. З цих грошей Україна отримає 38,27 млрд євро бюджетної підтримки, 6,97 млрд євро в інвестиційний фонд, 4,76 млрд євро – технічної та адміністративної підтримки. Фінансування України Євросоюзом у рамках Ukraine Facility передбачає виділення протягом 2024-2027 років 50 млрд євро, спрямованих насамперед на підтримку реформ, необхідних для вступу України в ЄС. З цих грошей Україна отримає 38,27 млрд євро бюджетної підтримки, 6,97 млрд євро в інвестиційний фонд, 4,76 млрд євро – технічної та адміністративної підтримки.