В Украине назначили ответственного за контроль над 50 млрд евро помощи от ЕС

Контроль за расходами денег Ukraine Facility станет приоритетом для Госаудитслужбы на ближайшие годы

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Кабинет министров постановлением №1318 утвердил порядок управления, мониторинга и контроля расходов по программе европейской макрофинансовой помощи на 50 млрд евро Ukraine Facility. Об этом сообщается на правительственном портале.

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Согласно документу, Госаудитслужба будет осуществлять государственный финансовый контроль расходов, предусмотренных на выполнение шагов Плана Украины для Ukraine Facility. В частности будут контролироваться расходы на публичные закупки, выплату компенсаций и кредитов.

План Украины включает более 150 индикаторов по 69 направлениям реформ, выполнение которых запланировано на период до 2027 года.

"Мы совершенствуем инструментарий для проведения финансовой проверки и аудита и расширяем институциональную способность Службы, чтобы максимально прозрачным и эффективным способом обеспечить контроль всех средств, которые Украина получает от Европейского Союза, и выполнение индикаторов по инвестициям и реформам", – прокомментировала глава Госаудитслужбы Алла Басалаева.

По ее словам, финансовый контроль в рамках Ukraine Facility – один из главных приоритетов Госаудитслужбы на ближайшие годы

Справка Финансирование Украины Евросоюзом в рамках Ukraine Facility предусматривает выделение в течение 2024-2027 годов 50 млрд евро, направленных прежде всего на поддержку реформ, необходимых для вступления Украины в ЕС. Из этих денег Украина получит 38,27 млрд евро бюджетной поддержки, 6,97 млрд евро в инвестиционный фонд, 4,76 млрд евро – технической и административной поддержки. Финансирование Украины Евросоюзом в рамках Ukraine Facility предусматривает выделение в течение 2024-2027 годов 50 млрд евро, направленных прежде всего на поддержку реформ, необходимых для вступления Украины в ЕС. Из этих денег Украина получит 38,27 млрд евро бюджетной поддержки, 6,97 млрд евро в инвестиционный фонд, 4,76 млрд евро – технической и административной поддержки.