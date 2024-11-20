В Украине назначили ответственного за контроль над 50 млрд евро помощи от ЕС
Кабинет министров постановлением №1318 утвердил порядок управления, мониторинга и контроля расходов по программе европейской макрофинансовой помощи на 50 млрд евро Ukraine Facility. Об этом сообщается на правительственном портале.
Согласно документу, Госаудитслужба будет осуществлять государственный финансовый контроль расходов, предусмотренных на выполнение шагов Плана Украины для Ukraine Facility. В частности будут контролироваться расходы на публичные закупки, выплату компенсаций и кредитов.
План Украины включает более 150 индикаторов по 69 направлениям реформ, выполнение которых запланировано на период до 2027 года.
"Мы совершенствуем инструментарий для проведения финансовой проверки и аудита и расширяем институциональную способность Службы, чтобы максимально прозрачным и эффективным способом обеспечить контроль всех средств, которые Украина получает от Европейского Союза, и выполнение индикаторов по инвестициям и реформам", – прокомментировала глава Госаудитслужбы Алла Басалаева.
По ее словам, финансовый контроль в рамках Ukraine Facility – один из главных приоритетов Госаудитслужбы на ближайшие годы
- 22 мая 2024 года Украина и ЕС подписали соглашение по управлению и контролю использования 50 млрд евро в рамках плана Ukraine Facility.
- 20 августа в Украину приезжала миссия ЕС, чтобы проверить выполнение плана Ukraine Facility.