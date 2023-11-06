Курс доллара падает, а курс евро растет. Наличные курсы валют

В понедельник, 6 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, снизился на 7 коп. и составил 37,2 грн. Курс продаж опустился на 4 коп. до 37,81 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,7 грн, максимальный – 37,51 грн. Для продажи минимальный курс – 37,5 грн, максимальный – 38,3 грн.

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Средний курс покупки евро повысился на 8 коп. и составляет 39,6 грн. Курс продаж вырос на 12 коп. до 40,58 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 38,6 грн, максимальный – 40,1 грн. Для продажи минимальный курс – также 40,1 грн, максимальный – 41,5 грн.

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