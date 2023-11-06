Україна і МВФ почали переговори про виділення третього траншу в межах кредитної програми EFF

Місія Міжнародного валютного фонду з понеділка, 6 листопада, почала переговори з українською владою про другий перегляд програми розширеного фінансування. Про це повідомив постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян.

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"Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні з представниками влади України обговорення заходів у контексті другого перегляду програми розширеного фінансування (EFF) і консультацій за статтею IV угод МВФ у 2023 році", – йдеться у заяві МВФ, яку розповсюдила пресслужба фонду.

Наслідками переговорів має стати виділення Україні третього траншу за кредитною програмою.

У жовтні голова місії МВФ казав, що ключовими елементами для завершення другого перегляду будуть ухвалення Україною законів про фінансовий моніторинг політично значущих осіб (PEP) і відновлення податкових перевірок бізнесу.

Перший з цих двох законів уже ухвалений, другий готується до другого читання.

Другий транш від МВФ в розмірі $890 млн Україна отримала наприкінці червня, а перший транш у $2,7 млрд – одразу після затвердження програми на початку квітня.

Після першого перегляду кредитної програми, наслідком якого стало виділення другого траншу, МВФ розширив перелік вимог до України.

Спочатку умови нової кредитної програми містили 19 структурних маяків, які Україна зобов'язалася виконати протягом найближчих 15 місяців. Після першого перегляду їхня кількість збільшилась до 23.