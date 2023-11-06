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Украина и МВФ начали переговоры о третьем транше в рамках кредитной программы EFF

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06.11.2023, 09:14
Украина и МВФ начали переговоры о третьем транше в рамках кредитной программы EFF - Фото
Фото: EPA

Миссия Международного валютного фонда с понедельника, 6 ноября, начала переговоры с украинскими властями о втором пересмотре программы расширенного финансирования. Об этом сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян.

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"Миссия МВФ во главе с Гевином Греем начинает сегодня с представителями властей Украины обсуждение мер в контексте второго пересмотра программы расширенного финансирования (EFF) и консультаций по статье IV соглашений МВФ в 2023 году", — говорится в заявлении МВФ, которое распространила пресс-служба фонда.

Итогом переговоров должно стать выделение Украине третьего транша по кредитной программе.

В октябре глава миссии МВФ говорил, что ключевыми элементами для завершения второго пересмотра будут принятие Украиной законов о финансовом мониторинге политически значимых лиц (PEP) и возобновление налоговых проверок бизнеса.

Первый из этих двух законов уже принят, второй готовится ко второму чтению.

Второй транш от МВФ в размере $890 млн Украина получила в конце июня, а первый транш в $2,7 млрд – сразу после утверждения программы в начале апреля.

После первого пересмотра кредитной программы, следствием которого стало выделение второго транша, МВФ расширил список требований к Украине.

Сначала условия новой кредитной программы содержали 19 структурных маяков, которые Украина обязалась выполнить в ближайшие 15 месяцев. После первого просмотра их количество увеличилось до 23.

Андрей Водяный
МВФфинансовая помощьГевин Грей
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