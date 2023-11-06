Украина и МВФ начали переговоры о третьем транше в рамках кредитной программы EFF
Миссия Международного валютного фонда с понедельника, 6 ноября, начала переговоры с украинскими властями о втором пересмотре программы расширенного финансирования. Об этом сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян.
"Миссия МВФ во главе с Гевином Греем начинает сегодня с представителями властей Украины обсуждение мер в контексте второго пересмотра программы расширенного финансирования (EFF) и консультаций по статье IV соглашений МВФ в 2023 году", — говорится в заявлении МВФ, которое распространила пресс-служба фонда.
Итогом переговоров должно стать выделение Украине третьего транша по кредитной программе.
В октябре глава миссии МВФ говорил, что ключевыми элементами для завершения второго пересмотра будут принятие Украиной законов о финансовом мониторинге политически значимых лиц (PEP) и возобновление налоговых проверок бизнеса.
Первый из этих двух законов уже принят, второй готовится ко второму чтению.
Второй транш от МВФ в размере $890 млн Украина получила в конце июня, а первый транш в $2,7 млрд – сразу после утверждения программы в начале апреля.
После первого пересмотра кредитной программы, следствием которого стало выделение второго транша, МВФ расширил список требований к Украине.
Сначала условия новой кредитной программы содержали 19 структурных маяков, которые Украина обязалась выполнить в ближайшие 15 месяцев. После первого просмотра их количество увеличилось до 23.
- Стоимость кредитов МВФ увеличилась с 1% до 4,8% годовых из-за повсеместного повышения ставок.
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