Курс долара падає, а курс євро росте. Готівкові курси валют
06.11.2023, 11:00
Фото: depositphotos.com
У понеділок, 6 листопада, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, в порівнянні з п’ятницею, знизився на 7 коп. і склав 37,2 грн. Курс продажу опустився на 4 коп. до 37,81 грн.
Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 36,7 грн, максимальний – 37,51 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,5 грн, максимальний – 38,3 грн.
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Середній курс купівлі євро підвищився на 8 коп. і складає 39,6 грн. Курс продажу виріс на 12 коп. до 40,58 грн.
Мінімальний курс купівлі для євро становить – 38,6 грн, максимальний – 40,1 грн. Для продажу мінімальний курс – також 40,1 грн, максимальний – 41,5 грн.
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