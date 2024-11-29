Курс доллара падает: Какие курсы валют ждут в понедельник
Официальный курс доллара
Согласно официальному курсу Национального банка Украины на 2 декабря, курс гривни по отношению к доллару вырос на 1 коп. и составляет 41,5847 за 1 доллар.
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Какой курс евро установил Нацбанк
По отношению к евро национальная валюта подешевела на 4 коп. и составляет 43,901 за 1 евро.
Напомним, официальный курс доллара на сегодня, 29 ноября, составил 41,5956 грн. Курс евро – 43,8626 грн.
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