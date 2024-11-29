Курс долара падає: Які курси валют чекають на понеділок

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Офіційний курс долара

Відповідно до офіційного курсу Національного банку України на 2 грудня, курс гривні відносно долара виріс на 1 коп. і складає 41,5847 за 1 долар.

Який курс євро встановив Нацбанк

Стосовно євро національна валюта подешевшала на 4 коп. і становить 43,901 за 1 євро.

Нагадаємо, офіційний курс долара на сьогодні, 29 листопада, склав 41,5956 грн. Курс євро – 43,8626 грн.