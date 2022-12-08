Курс доллара падает, курс евро растет. Курсы валют в банках
08.12.2022, 11:03
Фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ
В четверг, 8 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению, со средой упал на 3 коп. и составляет 39,56 грн. Курс продаж снизился также на 3 коп. до 40,2 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 38,6 грн, максимальный – 39,85 грн. Для продажи минимальный курс – 39,75 грн, максимальный – 40,5 грн.
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Средний курс покупки евро вырос на 5 коп. и достиг 40,84 грн. Средний курс продаж поднялся тоже на 5 коп. и составляет 41,93 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,6 грн, максимальный – 41,33 грн. Для продажи минимальный курс – 41,4 грн, максимальный – 42,6 грн.
Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.
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