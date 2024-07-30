Курс доллара падает. Курсы валют в банках

Курс доллара упал на 12 копеек, курс евро – на 27

Фото: Spotify.com

Во вторник, 30 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 12 коп. и составляет 40,82 грн. Курс продаж опустился на 14 коп. до 41,35 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 40,25 грн, максимальный – 41,05 грн. Для продажи минимальный курс – 41,25 грн, максимальный – 41,45 грн.

Средний курс покупки евро снизился на 27 коп. и составляет 44,1 грн. Курс продажи упал на 23 коп. до 44,94 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 43,25 грн, максимальный – 44,45 грн. Для продажи минимальный курс – 44,65 грн, а максимальный – 45,5 грн.

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