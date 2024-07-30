Курс долара падає. Курси валют у банках

Курс долара впав на 12 копійок, курс євро – на 27

Фото: Spotify.com

У вівторок, 30 липня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з понеділком, впав на 12 коп. і складає 40,82 грн. Курс продажу опустився на 14 коп. до 41,35 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 40,25 грн, максимальний – 41,05 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,25 грн, максимальний – 41,45 грн.

Середній курс купівлі євро знизився на 27 коп. і становить 44,1 грн. Курс продажу зменшився на 23 коп. до 44,94 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 43,25 грн, максимальний – 44,45 грн. Для продажу мінімальний курс – 44,65 грн, а максимальний – 45,5 грн.

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