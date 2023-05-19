Курс доллара падает. Наличные курсы валют

В пятницу, 19 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 9 коп. и составил 37,05 грн. Курс продаж снизился на 6 коп. – до 37,6 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 36,8 грн, максимальный – 37,36 грн. Для продажи минимальный курс – 37,35 грн, максимальный – 37,9 грн.

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Средний курс покупки евро снизился на 25 коп. и составляет 40,01 грн. Средний курс продаж упал на 15 коп. – до 40,97 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 39,4 грн, максимальный – 40,4 грн. Для продажи минимальный курс – 40,6 грн, максимальный – 41,4 грн.

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