Курс долара падає. Готівкові курси валют

У п’ятницю, 19 травня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з четвергом, впав на 9 коп. і склав 37,05 грн. Курс продажу знизився на 6 коп. – до 37,6 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 36,8 грн, максимальний – 37,36 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,35 грн, максимальний – 37,9 грн.

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Середній курс купівлі євро опустився на 25 коп. і складає 40,01 грн. Середній курс продажу впав на 15 коп. – до 40,97 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить 39,4 грн, максимальний – 40,4 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,6 грн, максимальний – 41,4 грн.

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