Курс доллара падает. Наличные курсы валют

Во вторник, 1 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 17 коп. и составляет 36,85 грн. Курс продаж снизился на 21 коп. – 37,55 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,05 грн, максимальный – 37,2 грн. Для продажи минимальный курс – 37,25 грн, максимальный – 38 грн.

Средний курс покупки евро снизился на 18 коп. и составляет 40,74 грн. Средний курс продаж уменьшился на 19 коп. до 41,76 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,6 грн, максимальный – 41,25 грн. Для продажи минимальный курс – 41,2 грн, максимальный – 42,5 грн.

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