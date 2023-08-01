Курс долара падає. Готівкові курси валют
01.08.2023, 11:02
Фото: depositphotos.com
У вівторок, 1 серпня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з понеділком, впав на 17 коп. і становить 36,85 грн. Курс продажу знизився на 21 коп. – 37,55 грн.
Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 36,05 грн, максимальний – 37,2 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,25 грн, максимальний – 38 грн.
Середній курс купівлі євро опустився на 18 коп. і становить 40,74 грн. Середній курс продажу зменшився на 19 коп. до 41,76 грн.
Мінімальний курс купівлі для євро становить – 39,6 грн, максимальний – 41,25 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,2 грн, максимальний – 42,5 грн.
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