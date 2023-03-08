Курс доллара продолжает падать. Наличные курсы
08.03.2023, 11:05
Фото: Елизавета Сергеенко/пресс-центр НБУ
В среду, 8 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 15 коп. и составляет 38,23 грн. Курс продаж опустился на 16 коп. – до 38,92 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 37,7 грн, максимальный – 38,5 грн. Для продажи минимальный курс 38,6 грн, максимальный – 39,45 грн.
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Средний курс покупки евро упал на 25 коп. и составил 40,08 грн. Средний курс продаж уменьшился также на 25 коп. – до 41,05 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет 38,7 грн, максимальный – 40,5 грн. Для продажи минимальный курс – 40,7 грн, максимальный – 41,4 грн.
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