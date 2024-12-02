Курс доллара растет, курс евро падает: наличные курсы в банках на понедельник

Доллар подорожал, а евро и злотый подешевели

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Каков наличный курс доллара

В понедельник, 2 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 2 коп. и составляет 41,43 грн. Курс продаж вырос на 1 коп. до 41,91 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 40,85 грн, максимальный – 41,65 грн. Для продажи минимальный курс – 41,8 грн, максимальный – 42 грн.

Наличный курс евро в банках

Средний курс покупки евро снизился на 3 коп. и составляет 43,61 грн. Курс продаж упал на 2 коп. до 44,38 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 42,8 грн, максимальный – 43,95 грн. Для продажи минимальный курс – 44,25 грн, а максимальный – 44,5 грн.

Какой курс польского злотого

Средний курс покупки польского злотого опустился на 1 коп. и составляет 9,83 грн. Курс продажи снизился также на 1 коп. до 10,41 грн.

Минимальный курс покупки злотого составляет – 9,5 грн, максимальный – 10,12 грн. Для продажи минимальный курс – 10,27 грн, а максимальный – 10,7 грн.

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