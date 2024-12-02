"Самая массовая онлайн-услуга в мире". За день подали 2,5 млн заявок на єПідтримку

Фото: НБУ / Flickr

Государственная программа "Зимова єПідтримка", которая позволяет получить 1000 грн на специальный счет, за сутки стала самой массовой онлайн-услугой в мире. Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Государство получило более 2,5 млн заявок на получение денег.

"Это абсолютный рекорд для цифровых сервисов. Бесспорно, она стала самой массовой онлайн-услугой в мире. Супернагрузку, кстати, выдержали, Дия работает стабильно", — говорится в соцсетях вице-премьера.

64% пользователей услуги – женщины, 36% – мужчины, их средний возраст – 30-40 лет. На детей подали 551 000 заявок.

Зимняя єПідтримка Программа создана для предоставления финансовой поддержки гражданам Украины в размере 1000 гривен на одного человека. Финансируется из остатков неиспользованных средств государственного бюджета невоенного назначения. Полученная помощь не облагается налогом.



Начало: 1 декабря 2024 года.

Завершение: 28 февраля 2025 года.



Заявки принимаются в течение всего периода действия программы. Программа создана для предоставления финансовой поддержки гражданам Украины в размере 1000 гривен на одного человека. Финансируется из остатков неиспользованных средств государственного бюджета невоенного назначения. Полученная помощь не облагается налогом.Начало: 1 декабря 2024 года.Завершение: 28 февраля 2025 года.Заявки принимаются в течение всего периода действия программы.