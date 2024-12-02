"Самая массовая онлайн-услуга в мире". За день подали 2,5 млн заявок на єПідтримку
Государственная программа "Зимова єПідтримка", которая позволяет получить 1000 грн на специальный счет, за сутки стала самой массовой онлайн-услугой в мире. Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Государство получило более 2,5 млн заявок на получение денег.
"Это абсолютный рекорд для цифровых сервисов. Бесспорно, она стала самой массовой онлайн-услугой в мире. Супернагрузку, кстати, выдержали, Дия работает стабильно", — говорится в соцсетях вице-премьера.
64% пользователей услуги – женщины, 36% – мужчины, их средний возраст – 30-40 лет. На детей подали 551 000 заявок.
Зимняя єПідтримкаПрограмма создана для предоставления финансовой поддержки гражданам Украины в размере 1000 гривен на одного человека. Финансируется из остатков неиспользованных средств государственного бюджета невоенного назначения. Полученная помощь не облагается налогом.
Начало: 1 декабря 2024 года.
Завершение: 28 февраля 2025 года.
Заявки принимаются в течение всего периода действия программы.
- Кабмин прогнозирует, что к программе присоединятся до 15 млн человек. То есть для выплат понадобится не более 15 млрд грн.
- 29 ноября петиция с требованием к Зеленскому просмотреть программу єПідтримки собрала необходимое количество подписей и теперь будет рассматриваться.