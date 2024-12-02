"Наймасовіша онлайн-послуга у світі". За день подали 2,5 млн заявок на єПідтримку
Державна програма "Зимова єПідтримка", яка дозволяє отримати 1000 грн на спеціальний рахунок, за добу стала наймасовішою онлайн-послугою у світі. Про це повідомив віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
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Держава отримала понад 2,5 млн заявок на отримання грошей.
"Це абсолютний рекорд для цифрових сервісів. Безперечно, вона стала наймасовішою онлайн-послугою у світі. Супернавантаження, до речі, витримали, Дія працює стабільно", – йдеться у соцмережах віцепрем'єра.
64% користувачів послуги – жінки, 36% — чоловіки, їхній середній вік – 30-40 років. На дітей подали 551 000 заяв.
Зимова єПідтримкаПрограма створена для надання фінансової підтримки громадянам України у розмірі 1000 гривень на одну людини. Фінансується із залишків невикористаних коштів державного бюджету невійськового призначення. Отримана допомога не оподатковується.
Початок: 1 грудня 2024 року.
Завершення: 28 лютого 2025 року.
Заявки приймають протягом усього періоду дії програми.
- Кабмін прогнозує, що до програми приєднаються до 15 млн осіб. Тобто для виплат знадобиться не більше ніж 15 млрд грн.
- 29 листопада петиція з вимогою до Зеленського переглянути програму єПідтримки зібрала необхідну кількість підписів і тепер розглядатиметься.