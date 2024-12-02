Курс долара зростає, курс євро падає: готівкові курси в банках на понеділок

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Який готівковий курс долара

У понеділок, 2 грудня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з п’ятницею, виріс на 2 коп. і складає 41,43 грн. Курс продажу виріс на 1 коп. до 41,91 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 40,85 грн, максимальний – 41,65 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,8 грн, максимальний – 42 грн.

Готівковий курс євро в банках

Середній курс купівлі євро знизився на 3 коп. і становить 43,61 грн. Курс продажу впав на 2 коп. до 44,38 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 42,8 грн, максимальний – 43,95 грн. Для продажу мінімальний курс – 44,25 грн, а максимальний – 44,5 грн.

Який курс польського злотого

Середній курс купівлі польського злотого опустився на 1 коп. і становить 9,83 грн. Курс продажу зменшився також на 1 коп. до 10,41 грн.

Мінімальний курс купівлі злотого становить – 9,5 грн, максимальний – 10,12 грн. Для продажу мінімальний курс – 10,27 грн, а максимальний – 10,7 грн.

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