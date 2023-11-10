Курс доллара растет. Курсы валют в банках
10.11.2023, 11:06
Фото: Елизавета Сергеенко / пресс-центр НБУ
В пятницу, 10 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 2 коп. и составил 37,12 грн. Курс продаж увеличился на 4 коп. — до 37,7 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 36,5 грн, максимальный – 37,55 грн. Для продажи минимальный курс – 37,5 грн, максимальный – 38,05 грн.
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Средний курс покупки евро снизился на 1 коп. и составляет 39,55 грн. Курс продажи поднялся на 4 коп. — до 40,5 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет 38,8 грн, максимальный – 40,1 грн. Для продажи минимальный курс – 39,9 грн, а максимальный – 41,5 грн.
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