Курс долара росте. Курси валют у банках

У п’ятницю, 10 листопада, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, проти четверга, виріс на 2 коп. і склав 37,12 грн. Курс продажу збільшився на 4 коп. — до 37,7 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 36,5 грн, максимальний – 37,55 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,5 грн, максимальний – 38,05 грн.

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Середній курс купівлі євро знизився на 1 коп. і складає 39,55 грн. Курс продажу піднявся на 4 коп. — до 40,5 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить 38,8 грн, максимальний – 40,1 грн. Для продажу мінімальний курс – 39,9 грн, а максимальний – 41,5 грн.

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