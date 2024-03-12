Курс доллара растет. Курсы валют в банках
Во вторник, 12 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 12 коп. и составил 38,19 грн. Курс продаж увеличился на 13 коп. — до 38,7 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 37,6 грн, максимальный – 38,35 грн. Для продажи минимальный курс – 38,57 грн, максимальный – 38,9 грн.
Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube
Средний курс покупки евро вырос на 10 коп. и составляет 41,6 грн. Курс продажи поднялся на 12 коп. — до 42,4 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет 40,75 грн, максимальный – 41,9 грн. Для продажи минимальный курс – 42,19 грн, а максимальный – 42,75 грн.
Курсы валют можно посмотреть на нашем сайте.
- Европарламент подает в суд на Еврокомиссию за выплату Венгрии 10,2 млрд евро – Politico
- FT: Первый транш из замороженных активов России может быть в июле
Читайте также