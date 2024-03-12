Курс доллара растет. Курсы валют в банках

Доллар подорожал на 13 копеек, евро – на 12

Фото: depositphotos.com

Во вторник, 12 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 12 коп. и составил 38,19 грн. Курс продаж увеличился на 13 коп. — до 38,7 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 37,6 грн, максимальный – 38,35 грн. Для продажи минимальный курс – 38,57 грн, максимальный – 38,9 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 10 коп. и составляет 41,6 грн. Курс продажи поднялся на 12 коп. — до 42,4 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 40,75 грн, максимальный – 41,9 грн. Для продажи минимальный курс – 42,19 грн, а максимальный – 42,75 грн.

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