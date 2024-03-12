Курс долара росте. Курси валют у банках

Долар подорожчав на 13 копійок, євро – на 12

Фото: depositphotos.com

У вівторок, 12 березня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з понеділком, виріс на 12 коп. і склав 38,19 грн. Курс продажу збільшився на 13 коп. — до 38,7 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 37,6 грн, максимальний – 38,35 грн. Для продажу мінімальний курс – 38,57 грн, максимальний – 38,9 грн.

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Середній курс купівлі євро виріс на 10 коп. і складає 41,6 грн. Курс продажу піднявся на 12 коп. — до 42,4 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 40,75 грн, максимальний – 41,9 грн. Для продажу мінімальний курс – 42,19 грн, а максимальний – 42,75 грн.

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