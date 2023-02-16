Курс доллара снижается. Курсы валют в банках
16.02.2023, 11:05
Фото: Pexels
В четверг, 16 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 4 коп. и составил 39,41 грн. Курс продаж снизился на 3 коп. до 40,06 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 38,65 грн, максимальный – 39,7 грн. Для продажи минимальный курс – 39,6 грн, максимальный – 40,5 грн.
Средний курс покупки евро упал на 8 коп. и составил 41,77 грн. Средний курс продаж опустился на 7 коп. до 42,69 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 40,1 грн, максимальный – 42,2 грн. Для продажи минимальный курс – 42,1 грн, максимальный – 43,15 грн.
Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.
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