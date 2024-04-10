Курс доллара снизился. Наличные курсы валют

Доллар подешевел на 1 копейку, евро подорожал на 6 копеек

Фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ

В среду, 10 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 1 коп. и составил 38,84 грн. Курс продажи не изменился – 39,36 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 38,2 грн, максимальный – 39 грн. Для продажи минимальный курс – 39,25 грн, максимальный – 39,5 грн.

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Средний курс покупки евро поднялся на 3 коп. и составляет 42,1 грн. Курс продаж вырос на 6 коп. до 42,91 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 41,35 грн, максимальный – 42,4 грн. Для продажи минимальный курс – 42,69 грн, а максимальный – 43,1 грн.

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