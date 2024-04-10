Курс долара знизився. Готівкові курси валют

Долар подешевшав на 1 копійку, євро подорожчав на 6 копійок

Фото: Юлія Березовська/пресцентр НБУ

У середу, 10 квітня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з вівторком, впав на 1 коп. і становить 38,84 грн. Курс продажу не змінився – 39,36 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 38,2 грн, максимальний – 39 грн. Для продажу мінімальний курс – 39,25 грн, максимальний – 39,5 грн.

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Середній курс купівлі євро піднявся на 3 коп. і становить 42,1 грн. Курс продажу зріс на 6 коп. до 42,91 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 41,35 грн, максимальний – 42,4 грн. Для продажу мінімальний курс – 42,69 грн, а максимальний – 43,1 грн.

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