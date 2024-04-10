Кредитний рейтинг Китаю отримав негативний прогноз: у будівництві криза, зростає борг
Рейтингове агентство Fitch погіршило прогноз щодо рейтингу Китаю, який зараз є на рівні "A+", зі стабільного до негативного, йдеться на сайті агентства.
Зростання китайської економіки раніше сильно залежало від будівельної галузі, але зараз вона в глибокій кризі, і це створює підвищену невизначеність для країни, йдеться в поясненні Fitch.
Позитивний рейтинг вказує на тенденцію до зростання рейтингу, і навпаки, негативний прогноз свідчить про загрозу зниження. Ні позитивний, ні негативний прогноз не означають неминучу зміну рейтингу. Так само і рейтинги зі стабільним прогнозом можуть бути змінені без встановлення позитивного чи негативного прогнозу.
Fitch вважає ймовірним, що в економіці Китаю посилиться роль фіскальної політики, "що може створити стійку тенденцію до зростання боргу".
"Ми прогнозуємо, що загальний борг уряду зросте до 61,3% ВВП у 2024 році (медіанне значення для країн з рейтингом "А" – 54,0%) з 56,1% у 2023 році. Це очевидне погіршення порівняно з 38,5% у 2019 році, коли борг був значно нижчим за медіанний", – йдеться в релізі.
До 2028 року цей показник може збільшитися до 70%.
Міністерство фінансів Китаю назвало рішення Fitch "прикрим".
На його думку, агентство не змогло оцінити "позитивний вплив фіскальної політики Китаю на прискорення економічного зростання".
- У 2023 році Китай вперше за сім років скоротив експорт товарів.
- Його економіка цього року зросла на 5,2%.