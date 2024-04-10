Кредитный рейтинг Китая получил негативный прогноз: в строительстве кризис, растет долг
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Рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз по рейтингу Китая, который сейчас находится на уровне "A+", со стабильного до негативного, говорится на сайте агентства.

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Рост китайской экономики раньше сильно зависел от строительной отрасли, но сейчас она находится в глубоком кризисе, и это создает повышенную неопределенность для страны, говорится в объяснении Fitch.

Справка
Прогноз по рейтингу указывает направление, в котором, по мнению Fitch, он будет двигаться в течение одного-двух лет. Эти прогнозы отражают финансовые или другие тенденции, которые пока недостаточны для изменения рейтинга, но могут привести к этому, если будут сохраняться.

Положительный рейтинг указывает на тенденцию роста рейтинга, и наоборот, негативный прогноз свидетельствует об угрозе снижения. Ни положительный, ни отрицательный прогноз не означают неизбежного изменения рейтинга. Так же и рейтинги со стабильным прогнозом могут изменяться без установления положительного или отрицательного прогноза.

Fitch считает вероятным, что в экономике Китая усилится роль фискальной политики, "что может создать устойчивую тенденцию роста долга".

"Мы прогнозируем, что общий долг правительства вырастет до 61,3% ВВП в 2024 году (медианное значение для стран с рейтингом "А" – 54,0%) с 56,1% в 2023 году. Это очевидное ухудшение по сравнению с 38,5% в 2019 году, когда долг был значительно ниже медианного", — говорится в релизе.

К 2028 году этот показатель может увеличиться до 70%.

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Министерство финансов Китая назвало решение Fitch "досадным".

По его мнению, агентство не смогло оценить "положительное влияние фискальной политики Китая на ускорение экономического роста".

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