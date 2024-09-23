Курс доллара снизился. Наличные курсы валют

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В понедельник, 23 сентября, средний курс покупки наличного доллара, в украинских банках по сравнению, с пятницей упал на 2 коп. и составляет 41,17 грн. Курс продаж опустился на 4 коп. до 41,68 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 40,7 грн, максимальный – 41,5 грн. Для продажи минимальный курс – 41,55 грн, максимальный – 41,79 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 1 коп. и составляет 45,84 грн, курс продажи не изменился – 46,62 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 45 грн, максимальный – 46,4 грн. Для продажи минимальный курс – 46,49 грн, а максимальный – 46,75 грн.

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