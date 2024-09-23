Курс долара знизився. Готівкові курси валют

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У понеділок, 23 вересня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з п’ятницею, впав на 2 коп. і становить 41,17 грн. Курс продажу опустився на 4 коп. до 41,68 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 40,7 грн, максимальний – 41,5 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,55 грн, максимальний – 41,79 грн.

Середній курс купівлі євро збільшився на 1 коп. і становить 45,84 грн, курс продажу не змінився – 46,62 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 45 грн, максимальний – 46,4 грн. Для продажу мінімальний курс – 46,49 грн, а максимальний – 46,75 грн.

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