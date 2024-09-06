Курс доллара снова падает. Наличные курсы валют

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В пятницу, 6 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 11 коп. и составляет 40,91 грн. Курс продажи снизился на 9 коп. до 41,41 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 40,4 грн, максимальный – 41,1 грн. Для продажи минимальный курс – 41,27 грн, максимальный – 41,5 грн.

Средний курс евро снизился на 1 коп. Курс покупки составляет 45,3 грн, курс продажи – 46,03 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 44,4 грн, максимальный – 45,75 грн. Для продажи минимальный курс – 45,85 грн, а максимальный – 46,3 грн.

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