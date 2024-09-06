Курс долара знову падає. Готівкові курси валют

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У п’ятницю, 6 вересня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з четвергом, впав на 11 коп. і складає 40,91 грн. Курс продажу знизився на 9 коп. — до 41,41 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 40,4 грн, максимальний – 41,1 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,27 грн, максимальний – 41,5 грн.

Середній курс євро знизився на 1 коп. Курс купівлі становить 45,3 грн, курс продажу – 46,03 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 44,4 грн, максимальний – 45,75 грн. Для продажу мінімальний курс – 45,85 грн, а максимальний – 46,3 грн.

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