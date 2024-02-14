Курс доллара снова превысил 38 грн. Официальный курс валют

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Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 14 февраля курс гривни по отношению к доллару упал на 23 коп. и составляет 38,1264 грн/доллар. По отношению к евро национальная валюта подешевела на 31 коп. до 41,1212 грн/евро.

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