Курс доллара снова растет. Наличные курсы валют

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В среду, 22 мая, средний курс наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 11 коп. и составляет 39,6 грн. Курс продаж увеличился на 7 коп. до 40,1 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 39 грн, максимальный – 39,85 грн. Для продажи минимальный курс – 40 грн, максимальный – 40,2 грн.

Средний курс покупки евро повысился на 11 коп. и составляет 42,88 грн. Курс продаж вырос на 9 коп. до 43,65 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 42,05 грн, максимальный – 43,16 грн. Для продажи минимальный курс – 43,5 грн, а максимальный – 44 грн.

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