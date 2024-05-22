Курс долара знову росте. Готівкові курси валют

Фото: Pexels

У середу, 22 травня, середній курс готівкового долара в українських банках, порівняно з вівторком, виріс на 11 коп. і складає 39,6 грн. Курс продажу збільшився на 7 коп. до 40,1 грн.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 39 грн, максимальний – 39,85 грн. Для продажу мінімальний курс – 40 грн, максимальний – 40,2 грн.

Середній курс купівлі євро підвищився на 11 коп. і становить 42,88 грн. Курс продажу виріс на 9 коп. до 43,65 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить – 42,05 грн, максимальний – 43,16 грн. Для продажу мінімальний курс – 43,5 грн, а максимальний – 44 грн.

Курси валют можна переглянути на нашому сайті.